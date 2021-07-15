Глава МВД Грузии ответит на вопросы депутатов о беспорядках в Тбилиси

В воскресенье, 18 июля, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит на внеочередном заседании парламента. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании бюро.

На встрече глава МВД ответит на вопросы депутатов о событиях 5-6 июля.



В понедельник, 12 июля, Гомелаури уже встретился с дипломатическим корпусом и предоставил им информацию о событиях 5-6 июля в Тбилиси и мерах, которые предприняло ведомство для защиты свободы собраний и выражения граждан.

Напомним, 5 июля в Тбилиси на проспекте Руставели произошли беспорядки, в ходе которых был жестоко избит телеоператор Лексо Лашкарава. На протяжении нескольких дней он находился в больнице, после чего его выписали. Позже 11 июля он скончался в своей квартире. Смерть Лашкаравы вызвала протестную волну оппозиционных сил. На проходящих в Тбилиси акциях оппозиционеры выдвинули требования отставки с поста премьер-министра Ираклия Гарибашвили и назначения досрочных парламентских выборов.