Почему крупные державы заинтересованы в сотрудничестве с "Талибаном"

На сегодняшний день крупные державы мира заинтересованы в сотрудничестве с "Талибаном" (запрещен в РФ). Этому есть несколько объяснений. Одно из главных - полезные ископаемые Афганистана, утверждает Modern Diplomacy.

Причиной вторжения НАТО в страну 20 лет назад было названо ”подавление терроризма”. Но американские политики также надеялись, что богатства Афганистана будут захвачены после победы над талибами. Война на земле не предоставила им такой возможности. В новой реальности Соединенные Штаты стремятся договориться с талибами. У Китая и России схожие желания.

Полезные ископаемые на сумму три триллиона долларов

В Афганистане были добыты полезные ископаемые на сумму три триллиона долларов. Благодаря своему ресурсному богатству страна может легко зарабатывать миллиарды долларов в год. Помимо золота и никеля, в Афганистане много ценных минералов, в том числе литий и медь. В недрах также содержатся редкоземельные элементы, в том числе иттрий и скандий, которые сегодня используются в производстве мобильных телефонов, телевизоров и волоконной оптики. Войдя в Афганистан, эксперты НАТО перехватили российские отчеты о разведке минеральных ресурсов страны в 1980-х годах. В результате высокотехнологичных исследований Пентагона были обнаружены огромные запасы лития в Газни.

Литий в основном используется для производства военной техники и батареек. Кроме того, литий необходим для электромобилей. Это стратегически важный минерал. ”Би-Би-Си” однажды назвала Афганистан ”Саудовской Аравией будущего” именно из-за лития. Но в Боливии, например, серьезные проблемы из-за аналогичных больших запасов лития. Президент Эво Моралес хотел установить контроль над добычей лития, в результате чего был свергнут. Афганские запасы лития почти равны боливийским. Поэтому очень многих в последнее время интересует, кому достанется Газни.

По мере сокращения американской помощи афганцам понадобится содействие России, Китая, Пакистана и Ирана. Эти страны сейчас пытаются выстроить взаимовыгодные отношения с "Талибаном". Помимо лития, меди и других минералов в Афганистане, также есть опиум - компонент героина. В настоящее время в стране также увеличивается производство технологических препаратов на основе метамфетамина. Во всех недавних отчетах говорится, что объем наркобизнеса страны сейчас больше, чем 20 лет назад. Наркотики из Афганистана шли через Иран и Пакистан. В будущем внешним силам придется решать с талибами и этот вопрос.

Участие ЦРУ в финансировании афганских партизан во время антисоветской войны для сбыта героина местным жителям вдоль пакистано-афганской границы свидетельствует о масштабах бизнеса во время правления талибов.

Хорошие новости для горнодобывающей отрасли

Говоря о полезных ископаемых Афганистана, нельзя не вспомнить Залмая Халилзада, который подписал мирное соглашение с талибами. Американский дипломат, получивший гражданство США в 1984 году, связан с нефтяной компанией Unocal. Пуштун по происхождению, он поддерживает контакты с талибами около 25 лет. Он заинтересовал министров сотрудничеством с Unocal еще в 2001 году. Тогда между "Талибаном" и США не было дипломатических отношений. Халилзад отвечал за строительство газопровода ”Пакистан-Туркменистан” через Афганистан, первоначально от имени компании Unocal. Талибы одобрили проект, но из-за войны он не продвинулся. Тем не менее ни США, ни талибы не потеряли веры в Халилзада. В 2010 году он стал членом правления еще одной нефтяной компании, расположенной в ОАЭ. Он также был членом совета директоров DNO, норвежской компании, работающей в той же сфере. Кстати, компания DNO в 2004 году начала деятельность в курдском регионе Ирака, а Халилзад был послом США в Ираке в 2005-2006 гг. Если нынешнее ”мирное соглашение” увенчается успехом, то он (или его сын) точно будет играть куда более важную роль в Афганистане.

Александр Бенард, сын Халилзада, по указанию отца задействован в горнодобывающей промышленности Центральной Азии. В настоящее время он управляющий директор компании Gryphon Partners, основанной его отцом. Будущий Афганистан - прекрасная возможность для горнодобывающих корпораций, а важность деятельности Бенарда может значительно возрасти. Однако одновременно с этим усилится загрязнение воздуха, воды и почвы в Афганистане.

Запасы меди сблизят талибов с Китаем

В третьих странах Китай лучше всех умеет управлять крупными проектами от имени глав государств. Несмотря на 20-летнее правление НАТО в Афганистане, крупнейшее медное месторождение Айнак разрабатывается Китайской металлургической группой. Рудник был сдан в аренду в 2016 году за $3 млрд. В рамках сделки китайская компания выплатила $30 млн министру полезных ископаемых Мохаммаду Ибрагиму Аделю. Сделка была заключена в Дубае. Ибрагима Аделя уволили после того, как стало известно об инциденте. Коррупция на этом не заканчивается. Действующий президент Ашраф Гани также обвиняется в подкупе американской компанией SOS International с целью получения контроля над минеральными ресурсами в провинции Кунар.

В прошлом году в Индексе восприятия коррупции Transparency International Афганистан опустился до 175 места в основном из-за сектора полезных ископаемых. В последние 20 лет войны Талибан получал в среднем от $2,5 до $10 млн в год на местном уровне за счет различных операций по добыче полезных ископаемых. Таким образом, большая часть работы в горнодобывающем секторе осуществляется корпорациями, а деньги получают правительственные бюрократы и местные вооруженные группировки.

На руднике Айнак в провинции Логар, в 40 километрах к югу от Кабула, по оценкам, содержится около 80 млн метрических тонн меди. Несмотря на заключенный договор аренды, Китай не смог вовремя начать добычу. Ситуация с безопасностью не благоприятствовала. Кроме того, огромное количество жителей останутся без жилья в районе добычи полезных ископаемых, а план по восстановлению их домов еще не разработан. Однако Китай не потеряет этот резерв, ведь он обеспечит половину мирового спроса на медь. И это не первый случай сближения "Талибана" с Китаем.

Местный рудник Хаджигак - еще одна область интереса для многих стран. Здесь огромные залежи железной руды. Месторождение находится в Бамиане, в 130 км к западу от Кабула, а запасы железной руды составляют 2,2 млрд тонн. В 2011 году несколько индийских компаний выделили на развитие рудника $10 млрд. Как и Китай, Индия не смогла начать работу, хотя, возможно, ситуация уже изменилась.

У "Талибана" не будет источников дохода, кроме полезных ископаемых и туризма. Этим и стремятся воспользоваться мировые державы. "Талибану" будут необходимы инвестиции в развитие человеческих ресурсов и инфраструктуры. А инвесторам будет интересно получить доступ к дешевым полезным ископаемым. Китай неоднократно обещал вложить средства в железные дороги Афганистана, как только на Айнаке начнется добыча меди. У Пакистана и России также есть несколько экономических проектов в Афганистане.

48% афганцев за чертой бедности

Несмотря на богатство минеральными ресурсами, Афганистан - одна из беднейших стран мира. Из 45 млн человек 48% населения находится за чертой бедности, зарабатывая менее $1,9 в день. В соседних странах проживает $3 млн афганских беженцев. Когда война закончится, они вернутся в опустошенные деревни. Страна значительно опережает другие государства по рождаемости и безработице. Будущий Афганистан должен обеспечивать всех своих граждан едой, жильем и работой. На данный момент страна по-прежнему находится в состоянии военного конфликта. Часть инфраструктуры была разрушена. От 80 до 90% граждан не имеют образования. Большинство молодых людей не обучаются ничему, кроме владения оружием. Необходима психологическая революция, чтобы вместо культуры оружия привить населению культуру образования. И для этого нужны ресурсы.

В ближайшее время могут начаться переговоры по проекту газопровода ”Пакистан-Туркменистан”. Вождям племен придется усмирить свои вооруженные формирования для того, чтобы добыча полезных ископаемых стала возможной. Причина конфликта, начавшегося в ряде регионов страны с выходом американских военных, - стремление заполучить контроль над минеральными ресурсами. Из предыдущего опыта талибы знают, что очередная война будет вестись не за Кабул, а за районы, богатые полезными ископаемыми.