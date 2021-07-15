ВОЗ не исключает утечку COVID-19 из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус допускает искусственное происхождение коронавируса COVID-19.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По словам гендиректора ВОЗ, пока рано отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2. Гебрейесус также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 882 295 случаев заражения.