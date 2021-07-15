В Германии число жертв наводнения увеличилось до 58

В результате наводнения в Германии погибли 58 человек, сообщает портал FOCUS Online.

"Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших", - приводит телеканал SWR слова главы МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца.

В четверг днем число жертв насчитывало 42. Отметим, что централизованной официальной статистики пока не появилось.

Сильные ливни идут в Германии с понедельника, больше всего пострадал запад и юго-запад страны. Стихия ударила по землям Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Реки вышли из берегов, разрушены дома, десятки людей считаются без вести пропавшими.