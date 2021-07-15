Суд над Нетаньяху отложили до сентября

Окружной суд Иерусалима сообщил о переносе заседания по трем делам в отношении бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 19 июля на середину сентября, передает государственное радио Kan.

Нетаньяху обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Слушания перенесли по ходатайству прокуратуры в связи с "личным запросом" одного из ключевых свидетелей обвинения.

Газета The Times of Israel пишет, что очередное заседание состоится 13 сентября.

Обвинительные заключения по трем делам против Нетаньяху были переданы в суд 28 января 2021 года. Генпрокурор Авихай Мандельбли в ноябре 2019 года сообщил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.