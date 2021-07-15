Вакцинированные студенты СКФУ получат месячный абонемент в бассейн

Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе подарит своим студентам бесплатный абонемент на посещение бассейна или тренажерного зала, который будет действовать в течение месяца, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

Уточняется, что для получения абонемента необходимо провести процедуру вакцинации.

"Спортивно-оздоровительный комплекс СКФУ дарит подарки: все студенты, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19 в сроки с 1 августа по 1 сентября 2021 года, получат абонементы на бесплатное посещение бассейна или тренажерного зала", - говорится в публикации.

Процедура получения абонемента такова: учащийся вуза в срок с 1 по 15 сентября должен будет предоставить копию сертификата о вакцинации (с указанием даты прививки и номера вакцины) администратору спортивно-оздоровительного комплекса, после чего выбрать направление (бассейн/тренажерный зал).

При этом вакцинация обоими компонентами должна быть завершена к 1 сентября, передает ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрированы 59 996 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 54 990 жителей региона, умерли - 1773.