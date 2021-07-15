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В центре Москвы опрокинулся военный грузовик

В центре Москвы опрокинулся военный грузовик

В Москве перевернулся грузовик, следовавший в военной колонне, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Малой Сухаревской площади, около дома 12 перевернулся один из военных "Камазов", которые шли в колонне. Предварительно, пострадавших нет", - рассказал он.

Четыре из пяти полос движения перекрыты. По данным ГАИ, водитель не справился с управлением, грузовик занесло на повороте и он опрокинулся.

На месте работают сотрудники ДПС.

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Вестник Кавказа

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