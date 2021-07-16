Пашинян хочет вернуть Армению к президентской форме правления и стать президентом?

На прошедших в июне внеочередных парламентских выборах партия "народного" премьера Никола Пашиняна одержала уверенную победу, оставив позади оппонентов из карабахского клана, но процесс формирования парламента затягивают националисты из блоков "Армения" и "Честь имею". Казалось бы, противостояние непримиримых оппонентов - Пашиняна и экс-президентов Кочаряна и Саргсяна - должно было переместиться с улиц городов Армении в зал заседания Национального собрания. Но как оказалось, ни один из представителей прежней и нынешней элиты не готов противостоять друг другу законными демократичными методами.

На этом фоне в Армении все чаще стали звучать робкие заявления о необходимости возврата к прежней политической системе, которая предусматривает усиление полномочий президента. Примечательно, что с этой инициативой выступают члены команды Пашиняна. Инициатива восстановить прежний формат власти не новая - впервые Пашинян заговорил об этом 1 марта, что вызвало недоумение у граждан. Весна 2021 года сопровождалась антиправительственными митингами и призывами провести досрочное голосование, которое Пашинян игнорировал до того момента, как договорился с богатейшим политиком Армении, представителем системной оппозиции Гагиком Царукяном. Лишь после той кулуарной встречи Никол Пашинян набрался смелости и объявил о необходимости проведения выборов.

В сущности, возврат к полупрезидентскому формату управления отвечает исключительно интересам правящей элиты, поскольку качественным образом не влияет на жизнь рядовых граждан Армении. Республика почти два десятилетия управлялась президентской властью членов карабахского клана, заложившей основы современного армянского парламентаризма, в котором мирно может сосуществовать лишь одна партия власти и несколько лояльных к ней.

Примечательно, что за возврат к полупрезидентской республике выступает именно та политическая сила, которая в 2018 году инициировала бархатную революцию, обещая перезапустить политическую жизнь республики, отчистив ее от пережитков прежнего правления. Теперь, спустя три года, выясняется, что в стране так и не сформировался парламентаризм, а у политических партий нет внятной идеологии.

Правда, отсутствие идеологии никогда не мешало армянским партиям, большая часть которых стала проектами тех или иных бизнес магнатов, спокойно существовать в политичном пространстве Армении, да и партия Пашиняна никогда не была против сотрудничества с лояльными бизнесменами.

Тогда почему парламентская система Армении вдруг изжила себя в глазах "народного" премьера и его сторонников? Пашинян войдет в истории как человек, проигравший войну, но дважды одержавший победу на выборах над карабахскими сепаратистами. Общественная жизнь в республике рано или поздно стабилизуется. Но сформировавшаяся оппозиция непременно будет пополняться недовольными. С одной стороны, возврат к прежней форме правления - признание политической несостоятельности, неспособности выдержать сложившуюся конъюнктуру. Но с другой - в Армении и не было никогда здоровой политической конкуренции, так как победитель оставлял за собой право уничтожить оппонентов, установив личную гегемонию власти.

Амбициозные политики поколения Пашиняна готовы пожертвовать имиджем в угоду усиления власти своего лидера, который, вполне вероятно, видит себя в будущем президентом. Пашиняну не сложно будет провести еще одни выборы, поскольку в республике отсутствует привлекательный проект, способный стать реальной альтернативой "народному" премьеру-популисту. В случае возврата Армении к полупрезидентской форме правления, нынешнее руководство имеет все шансы закрепить за собой статус партии абсолютной власти. Это то, к чему стремиться Пашинян, поскольку за этим скрывается возможность запрещать целые партии и движения. Если Кочарян и примкнувшие к нему дашнаки не капитулируют, Пашинян постарается удалить их с политической карты Армении. В таком случае "Дашнакцутюн" рискует быть запрещенной во второй раз в новейшей истории.

Вектор Пашиняна на усиление личной власти обусловлен и внешнеполитической ситуацией. Ему не грозит новая война (если, конечно, он сам ее не инициирует). Внешние угрозы минимальны, неурегулированные вопросы не требуют сиюминутного решения, поэтому Пашиняну ничего не мешает начать медленную пошаговую политическую акцию по подготовке населения к очередным конституционным реформам, которые укрепят его положение.