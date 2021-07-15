МИД России выступил за перезапуск прямого диалога между Израилем и Палестиной

Россия выступает за скорейшее формирование условий для перезапуска прямого палестино-израильского политического диалога в качестве ключевой предпосылки предотвращения рецидивов вооруженной эскалации кризиса. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ, опубликованном по итогам телеконференции спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН).

"Отмечено, что возобновлению мирного процесса будет способствовать созыв заседания "квартета" на уровне министров, в частности, "на полях" сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года", - поведали в ведомстве.

В сообщении также говорится, что спецпредставители были едины во мнении о необходимости срочного восстановления гражданской инфраструктуры и оздоровления социально-экономической ситуации как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. "Подчеркивалось, что реализация данной задачи станет весомым стабилизирующим фактором для положения дел в регионе. В этой связи была дана позитивная оценка усилиям, предпринимаемым по линии ООН и руководством Египта", - добавили в российском МИД.