Вашингтон и Брюссель обсудили контроль над вооружениями

Представители США и Евросоюза провели очередные переговоры в рамках продолжающегося диалога по вопросам нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

В опубликованном заявлении отмечается, что в ходе встречи участники обсудили "снижение химических, биологических, радиологических и ядерных рисков", передает ТАСС.

С американской стороны в переговорах участвовали старший сотрудник бюро по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения Энн Ганзер и старший сотрудник бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Брюс Тернер. Евросоюз представляла спецпосланник по вопросам нераспространения и разоружения Марджолен ван Дилен.