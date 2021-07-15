В Нур-Султане могут снова ввести локдаун

Введение жесткого локдауна в Нур-Султане возможно, сообщил глава столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, отметив, что ресурсы системы здравоохранения города не безграничны.

За минувшие сутки в Нур-Султане выявили 1,5 тыс случаев коронавируса, это стало резким скачком в статистике заболевших.

Локдаун будет введен, если ситуация продолжит ухудшаться. Так что вопрос введения локдауна зависит от всех горожан. "Если мы сейчас будем беречь себя и защищаться от вируса: надевать маски, мыть руки и стараться друг с другом не контактировать. У вируса ног нет, он может передаваться только от человека к человеку. Если мы эту передачу уменьшим, то выявляемость и заражаемость резко упадет и не будет никакого локдауна", - пояснил он, пишет Sputnik Казахстан.

Если рост заболеваемости в городе продолжится, допускается введение локдауна, но "это будет очень вынужденная мера", добавил Муратов.

Нагрузка из-за коронавируса на систему здравоохранения колоссальна. "Даже если мы столько-то госпиталей откроем и оборудование поставим, но есть определенное количество врачей. На сегодня в организациях, которые занимаются лечением коронавируса, задействовано более шести тысяч врачей и медсестер. У нас в городе работает 21 тыс", - отметил Муратов.

Напомним, с 17 июля в Нур-Султане начнут действовать новые жесткие ограничения по коронавирусу.