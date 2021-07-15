Spotify представил список самых популярных музыкантов в России

Стриминговый серсвис Spotify, начавший работу в России 15 июля 2020 года, выпустил рейтинг исполнителей и групп, песни которых российские пользователи слушали чаще всего.

В списке лидируют Morgenshtern, Скриптонит, kizaru, ЛСП и Pharaoh. В Топ-10 также входят Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.

Рейтинг самых популярных сольных исполнительниц возглавляет российская певица Алена Швец. В Топ-5 вошли Billie Eeilish, Ariana Grande, Дора и Zivert. Далее следуют Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Лидером списка самых прослушиваемых групп является корейский коллектив BTS. Далее следуют Miyagi & Andy Panda, "Король и Шут", $uicideBoy$, "Пошлая Молли". В Топ-10 также попали "Порнофильмы", "Кино", Blackpink, "Нервы", "Кис-Кис".