"Лагонаки" построят только с одобрения ЮНЕСКО

Экологический горнолыжный курорт "Лагонаки" будет построен за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и только с разрешения организации, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Курорт площадью 1,5 тыс га разместят в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах горы Абадзеш, ранее использовавшийся как горное пастбище.

"Курорт будет расположен именно там и не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы", - сообщили в пресс-службе администрации региона, передает "АиФ-Адыгея".

Жестко ограниченной будет и его инфраструктура: на территории Лагонакского полигона разместят только линии канатных дорог, лыжные спуски и минимальную обеспечивающую технику, а при обустройстве трасс практически не потребуется изменение рельефа. Гостиницы, парковки и инженерное обеспечение будет находиться за пределами заповедника.

Сейчас мастер-план будущего курорта дорабатывается, готовится его стратегическая экологическая оценка, которую власти республики представят в ЮНЕСКО.

Презентация мастер-плана по созданию курорта, в которой будут участвовать природоохранные общественные организации, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова пройдет 5 августа.

Напомним, правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там экологический туризм. Однако по мнению активистов и экологов, при строительстве могут пострадать природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.