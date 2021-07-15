В Афганистане посчитали, какой ущерб госучреждениям нанесли талибы

Председатель Независимой комиссии по административной реформе и государственной службе Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) нанесло ущерб госучреждениям страны в размере $500 млн.

По его словам, талибы сожгли или уничтожили 260 зданий госучреждений, а также государственное имущество в 116 районах страны. "Порядка 13 млн афганцев оказались лишены доступа к соцуслугам в районах, контролируемых талибами. И около 50 тыс. госслужащих не могут исполнять свои обязанности", - цитирует его ТАСС.

Надери также поведал, что в регионах, которые в настоящее время контролируют талибы, остановлены сотни проектов по развитию и восстановлению инфраструктуры, а также строительству.