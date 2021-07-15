В Тбилиси почтят память Резо Габриадзе и Гии Канчели 

Вечер памяти в честь режиссера и сценариста Резо Габриадзе и композитора Гии Канчели пройдет 25 июля в тбилисском театре имени Шота Руставели.

На вечере будут представлены произведения из цикла "Письма к друзьям" в версии для трубы и струнного оркестра. Перед аудиторией выступит Тбилисский молодежный оркестр, сообщает "Спутник-Грузия".

Цикл музыкальных произведений "Письма к друзьям" разделены на четыре группы – "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели" и "Близкие друзья". Они посвящаются таким известным деятелям культуры, как Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе и многим другим.