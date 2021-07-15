Дагестан поможет Дальнему Востоку экологически чистыми продуктами

Постоянный представитель Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев обсудил с замглавы Хабаровска Евгением Соловьевым вопрос размещения на территории города нестационарных объектов с товарами из Дагестана, сообщает пресс-служба Миннац Дагестана.

По данным ведомства, под реализацию планируется привезти разнообразные объекты, которые раскроют для хабаровчан самобытную культуру Дагестана.

"Экологически чистым продуктам из Дагестана, отвечающего за качество, на Дальнем Востоке быть! Ранее встретился с руководителями разных направлений, динамично развитой продуктовой торговой сети на Дальнем Востоке. Договорились разработать определенную концепцию создания и развития торговых точек с национальным колоритом", – сказал Исаев.