Грузинские аграрии впервые покажут свои достижения

В сентябре грузинский Цхалтубо (регион Имерети) впервые примет Национальную выставку аграрных наук "Календарь науки - 2021".

Цель выставки – популяризация аграрных наук, инноваций и технологий, которая предоставит возможность познакомиться с последними научными достижениями и сможет заинтересовать научными проектами молодежь. Примечательно, что выставка в области сельскохозяйственных наук включает масштабную научно-исследовательскую деятельность, передает "Sputnik Грузия".

В рамках выставки пройдут презентации академических публикаций и научных работ, демонстрация экспонатов, посвященных биоразнообразию, инновационных продуктов и технологий, включая сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, защиту окружающей среды и биобезопасность.

Слоган проекта – Undique scientia est (наука повсюду), он представит науку как часть повседневной жизни всех слоев общества и будет популяризировать ее в обществе.

Выставка откроется 17 сентября.