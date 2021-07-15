Газифицировать 300 тыс домовладений планируют на Кубани

В Краснодарском крае рассматривают возможность газификации в рамках исполнения поручения президента более 300 тыс домовладений.

Закон о бесплатном подключении населения к газу в июне подписал Президент РФ Владимир Путин. Планы-графики строительства сетей газораспределения до границ земельных участков необходимо сформировать до 1 августа 2021 года, пишут "Кубанские новости".

"Объем необходимых средств на газификацию домовладений составляет около 60 млрд рублей. Финансирование, получаемое ежегодно всеми газораспределительными организациями края в рамках тарифа – порядка 250 млн рублей. Остальные средства будут направлены единым оператором, которого установит правительство РФ", - сообщил на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак, вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Он добавил, что прорабатывается вопрос увеличения бюджетных средств на реализацию госпрограммы "Развитие ТЭК".

Уровень газификации на Кубани составляет 84,5%, это больше, чем в среднем по России.