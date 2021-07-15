На въезде в Алматы с 16 июля будут действовать спецпосты в связи с Курбан айта

Накануне праздника Курбан айта в Алматы вводятся новые ограничения.

Согласно постановлению главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, с 20 по 22 июля 2021 года в Алматы запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей (в том числе айт намаза) в организациях, в частных домовладениях и медресе.

"Департаменту полиции Алматы, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства по Алматы с 16 июля по 22 июля организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме", - говорится в документе.

С 19 по 22 июля в городе запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), под запретом забой скота и его продажа.

Разрешен только забой скота для жертвоприношения в режиме онлайн в месте, определенном Центральной мечетью Алматы, уточняется в постановлении.