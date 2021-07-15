Врач предупредила о психических проблемах и снижении интеллекта из-за COVID-19

Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева заявила, что у переболевших коронавирусом COVID-19 часто наблюдаются когнитивные нарушения.

"Снижение памяти и интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно - от четырех до восьми и более месяцев", - пояснила медик.

По ее словам, инфекция оказывает влияние на психическое здоровье и во время болезни, и после клинического излечения. Многие пожилые люди после перенесенного заболевания становятся беспомощными и дементными.

При этом Мохначева обратила внимание на то, что когнитивные осложнения возникают также у молодых. Она пояснила, что зараженные коронавирусом страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, депрессии, неврозов, навязчивости и фобий, у менее 1% встречаются психозы, передает ngs.ru.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 882 295 случаев заражения.