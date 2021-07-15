За три года в Тбилиси полностью обновят проспект Кетеван Цамебули

Компания "Дин групп", победитель тендера на ремонт тбилисского проспекта Кетеван Цамебули, за три года приведет его в порядок, - говорится в материалах на сайте Агентства госзакупок Грузии.

Компания предложила провести ремонт проспекта от станции метро "Авлабари" до станции метро "Исани" за 5,6 млн лари при первоначальной стоимости в 6 млн лари, передает "Sputnik Грузия".

Теперь ей предстоит полностью сменить дорожное покрытие на проспекте, установить новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтировать тротуары.

На время ремонта проспект, соединяющий центр города с международным аэропортом и районом Самгори, будет частично перекрываться в одностороннем направлении, говорится в сообщении.