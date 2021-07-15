Керри рассказал, для чего летал в Москву

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что одной из целей поездки в Москву было убедить Россию, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов.

По его словам, он посетил Россию по поручению президента Джо Байдена, который очень серьезно относится к данной теме и хочет, чтобы Москва и Вашингтон занялись вопросами климата.

"Это одна из причин, почему я приехал сюда – добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов – прим. ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго", – цитирует спецпредставителя американского лидера "Ъ".

Он также подчеркнул, что США не просят Россию делать это в одиночку. "Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", – подытожил Керри.

Напомним, Джон Керри посетил Россию с визитом с 12 по 15 июля. В ходе поездки он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а также провел встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.