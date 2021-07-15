Россия ответила на обвинения Литвы в причастности к наплыву нелегальных мигрантов

Обвинения в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Беларуси безосновательны, сообщается в Twitter посольства России в Вильнюсе.

В дипмиссии отметили, что "не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами". Очередной выпад связан с якобы имеющейся причастностью Москвы к миграционному кризису в стране. "Звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это - в стиле highly likely", - говорится в сообщении.

Политики в Литве считают, что миграционный кризис является следствием операции белорусских и российских спецслужб.

Напомним, с начала 2021 года поток мигрантов из Африки и Азии в Литву через границу с Беларусью значительно вырос, за полгода были задержаны 1 795 нелегалов, что в 22 раза больше, чем за весь прошлый год.

Литва возводит на границе забор с колючей проволокой, чтобы пресечь поток нелегалов.