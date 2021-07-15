Стали известны новые правила заселения в гостиницы Крыма

В Крыму для заселения в гостиницы россиянам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, карантина в регионе также нет, уточнили в пресс-службе минкурортов республики.

"Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

При этом заселение в санатории может проходить по другим правилам. "Нужно уточнить заранее, какие требования действуют в выбранном санатории", - добавили в пресс-службе.

В Крыму весь общественный транспорт работает без ограничений, при этом на полуострове действует масочный режим.

От туристов никто не требует быть привитым или вакцинироваться на курортах, подчеркивают местные власти.