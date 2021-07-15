Главная » Новости

Стали известны новые правила заселения в гостиницы Крыма

Стали известны новые правила заселения в гостиницы Крыма

В Крыму для заселения в гостиницы россиянам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, карантина в регионе также нет, уточнили в пресс-службе минкурортов республики.

"Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

При этом заселение в санатории может проходить по другим правилам. "Нужно уточнить заранее, какие требования действуют в выбранном санатории", - добавили в пресс-службе.

В Крыму весь общественный транспорт работает без ограничений, при этом на полуострове действует масочный режим.

От туристов никто не требует быть привитым или вакцинироваться на курортах, подчеркивают местные власти.

4105 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!