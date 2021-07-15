Владимиров призвал жителей Ставрополья не верить слухам о вреде вакцины от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал на своей странице в Instagram смерть жителя Ярославской области, который якобы скончался от вакцинации против коронавируса COVID-19.

"Все произошло не в нашем регионе, возможностей проверить эти сведения у нас с вами немного. А тем временем есть и другая информация из Ярославской области. Там проводится проверка в связи с происшествием", - поведал глава Ставрополья.

Он подчеркнул, что до итогов судмедэкспертизы нет смысла выносить вердикты. "Это как ставить диагноз по фотографии. Точность никакая, а вред может быть большой", - пояснил Владимиров.

В этой связи руководитель региона призвал администраторов интернет-ресурсов с осторожностью относиться в непроверенной информации.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрированы 59 996 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 54 990 жителей региона, умерли - 1773.