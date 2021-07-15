Россия не готова к вакцинному туризму

В России пока слишком высокий уровень заболеваемости коронавирусом, чтобы говорить о въездном вакцинном туризме, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Сейчас эта тема пока не стоит, потому что въездного туризма практически нет. Мы сегодня на четвертом месте по объему заболевших. Кто ж к нам приедет, когда здесь опаснее, чем у себя дома", - отметил он, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Барзыкин констатировал, что в России сейчас фактически отсутствует въездной туризм. "По прививочным турам сейчас вряд ли можно говорить. Если к осени ситуация нормализуется - тогда да", - добавил он.