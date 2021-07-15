ЕС может отменить ограничения на поездки для жителей Украины

Совет Евросоюза внес Украину в новый список стран, для которых могут быть отменены санитарные ограничения на краткосрочные поездки в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В обновленную версию списка включены 22 страны.

В заявлении также сказано, что из списка исключены Руанда и Таиланд, передает ТАСС.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз внес страну в "зеленый список", что означает снятие всех ограничений для граждан на въезд. Он пояснил, что конечное решение должны принять государства-члены, но Брюссель "дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС", что возобновит безвизовый режим между Украиной и странами Европы.