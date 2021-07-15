РФС обсуждает с правительством отмену лимита на легионеров в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с правительством вопрос отмены лимита на легионеров. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Он подчеркнул, что нынешняя система "8+17" является более эффективной, чем лимит "6+5".

"Клубы стали более избирательны, тренерам не нужно считать количество паспортов. Выросло игровое время у молодых россиян, это безусловный плюс. Но любой лимит имеет недостатки, изначально он ущербный", – цитирует Дюкова Sports.ru.

По его словам, идеал – отсутствие лимита. "Сейчас этот вопрос обсуждается с правительством", – заключил президент РФС.