Двое прохожих не позволили вооруженному преступнику ограбить женщину в Казахстане

В Талдыкоргане двое местных жителей задержали грабителя, напавшего с ножом на молодую женщину. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Случай произошел накануне. В дежурную часть полиции поступил звонок о разбойном нападении на молодую женщину. Прибывшие на место происшествия правоохранители встретили двух местных горожан, которые передали им вооруженного ножом грабителя.

Как выяснилось, разбойник проследил за своей жертвой от денежного банкомата до подъезда ее дома, где, угрожая ножом, напал на женщину. Крик услышали двое молодых людей, которые догнали убегающего грабителя и задержали до приезда полицейских.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В полиции намерены поощрить за смелость ребят, поймавших грабителя, передает "Sputnik Казахстан".