В России умерших после прививки не будут включать в общую статистику COVID-19

Минздрав России предписал не включать граждан, умерших после вакцинации от коронавируса, в общее число умерших от этого заболевания, пишет "Медицинский вестник".

В новой версии "Методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины смерти, связанных с COVID-19" указано, что все неблагоприятные реакции на вакцинацию должны проходить под кодом U12.9. Обычно этот код применяют в случае "предотвратимых смертей", связанных с внешними причинами. По коду U12.9 проходят жертвы ДТП, несчастных случаев, отравлений, пожаров, убийств, а также те, кто утонул, упал с высоты или свел счеты с жизнью.