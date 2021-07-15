В Минздраве Грузии рассказали, сколько детей попали с коронавирусом в больницы

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии с коронавирусом COVID-19 госпитализировано около 300 детей.

Она подчеркнула, что министерство готовит инфраструктуру, мобилизует систему и медперсонал, чтобы быть готовыми к августу. Именно тогда, уверены специалисты, индийский штамм полностью сменит британский, что может вызвать серьезную вспышку инфицирования.

"Мы ответственны за то, чтобы каждый инфицированный ребенок имел доступ к лечению в госпитальном секторе. На сегодняшний день в госпиталях находятся около 300 детей. Мы продолжаем мобилизацию коек, ни один ребенок не останется без госпитального сервиса", - цитирует Тикарадзе "Sputnik Грузия".

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что регионах Грузии нет дефицита коек для детей.

Напомним, накануне глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил о резком росте распространения COVID-19 среди детей.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом по всему миру превышает 187 млн, из них более 4 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии выявлено 382 734 случая заражения. Справились с болезнью 362 491 житель страны, умерли 5503 человека.