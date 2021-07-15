Какой будет погода в пятницу в Казахстане

По данным Казгидромета 16 июля в Казахстане сохранится неустойчивая погода, в шести регионах объявлены штормовые предупреждения.

Туман и гроза ожидаются в пятницу в Акмолинской области, ветер северо-западный, западный до 15-20 м/с. Также гроза и туман случатся в В Павлодарской области, днем местами ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Атырауской области жара до 36 градусов, объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются грозы, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области предупреждение связано с сильным юго-западным ветром - 18 м/с.

В Туркестанской области прогнозируется пыльная буря, северо-восточный ветер местами будет достигать 15-20 м/с.

В Нур-Султане прохладно, днем плюс 19-21, гроза, ночью около 7 градусов тепла.

В Алматы в пятницу будет дождливо, днем 27-29 градусов, порывистый ветер, ночью воздух прогреется до 16-18.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, днем жарко, до плюс 35 градусов, ночью 17-19 градусов.