Путин выразил соболезнования Меркель в связи с жертвами наводненияв Германии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии", - сказано в телеграмме российского лидера.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Германии со вторника идут ливни. Из-за наводнения, вызванного сильными дождями погибли уже 42 человека, десятки людей числятся пропавшими без вести.