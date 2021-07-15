Наводнение в Европе - погибли 48 человек

В Германии из-за наводнения, вызванного сильными ливнями в последние дни погибли уже 42 человек, в Бельгии жертвами стихии стали шестеро, сообщают европейские СМИ.

В Бельгии из берегов вышла река Весдр, вода затопила город Пепинстер в провинции Льеж, разрушены несколько домов.

В Германии ливни идут со вторника, десятки людей числятся пропавшими без вести. "Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много", - сказала канцлер страны Ангела Меркель.

В Германии эвакуируют население двух районов Северного-Рейна Вестфалии - есть риск прорыва плотины Штайнбахтальсперре.

Больше всего от ливней пострадали западные районы страны, часть населения остается без электроэнергии. В регионах Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия объявлено чрезвычайное положение.

Также дожди и подтопления на этой неделе фиксируются в Нидерландах и Франции, информации и жертвах пока нет.