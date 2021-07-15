Обязательная вакцинация вводится в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии решили ввести обязательные прививки от коронавируса для сотрудников отдельных сфер.

Согласно постановлению главного санврача республики, обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность "в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов".

Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

Также привиться обязаны работники сферы бытовых услуг, услуг клиентских подразделений банков, почтовой связи, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, транспорта, в том числе такси, доставки, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров.

Кроме того, обязательной вакцинация становится для госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

Эти граждане должны получить первую дозу вакцины до 10 августа, вторую - до 1 сентября.

Исключение составят лица с противопоказаниями к иммунизации.