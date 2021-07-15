Эстония высылает российского дипломата

МИД Эстонии в четверг сообщил о высылке одно из российских дипломатов, он объявлен персоной нон грата.

В ведомство был вызван посол России в Таллине Александр Петров, где ему вручили ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата. Высылка стала ответным шагом решение России о высылке эстонского консула.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию", - отметили в МИД страны.

Ранее персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, сообщается, что он был задержан 6 июля сотрудниками ФСБ при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина России.