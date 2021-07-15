Минздрав Крыма: обязательной вакцинации туристов в этом сезоне не будет

В Крыму этим летом не будут вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавируса, заверил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере, в этом туристическом сезоне точно. Ситуация достаточно контролируемая в республике сейчас. Я убежден, что в этом сезоне обязательная вакцинация по образцу и подобию Краснодарского края в Крыму введена не будет", - сообщил Остапенко в четверг.

При этом, при желании, отдыхающие в регионе могут сделать прививку как одним, так и двумя компонентами.

В последние дни в Крыму ежедневно устанавливаются рекорды по суточной заболеваемости, ежедневно в регионе коронавирус выявляют почти у 400 человек.