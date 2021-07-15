Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили афганский конфликт
В четверг, 15 июля, в Ташкенте состоялась встреча президентов Узбекистана и Афганистана Шавката Мирзиеева и Ашрафа Гани. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Лидеры двух стран еще раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров.
Президент Узбекистана также подтвердил готовность страны содействовать в достижении мира в Афганистане.
Помимо этого, Мирзиеев и Гани обсудили вопрос продвижения совместных транспортных и энергетических инфраструктурных проектов, нацеленных как на укрепление взаимосвязанности между регионами Центральной и Южной Азии, так и на расширение транзитного потенциала Афганистана, передает Газета.uz.
Вестник Кавказа
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