Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили афганский конфликт

В четверг, 15 июля, в Ташкенте состоялась встреча президентов Узбекистана и Афганистана Шавката Мирзиеева и Ашрафа Гани. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Лидеры двух стран еще раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров.

Президент Узбекистана также подтвердил готовность страны содействовать в достижении мира в Афганистане.

Помимо этого, Мирзиеев и Гани обсудили вопрос продвижения совместных транспортных и энергетических инфраструктурных проектов, нацеленных как на укрепление взаимосвязанности между регионами Центральной и Южной Азии, так и на расширение транзитного потенциала Афганистана, передает Газета.uz.