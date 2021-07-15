Сингапур почти научился жить с COVID-19

Сингапур может стать первой крупной страной в Азии, которая полностью вакцинировала большую часть населения от COVID-19. Сейчас правительство составляет дорожную карту для жизни с вирусом. Вместо того чтобы работать над достижением ”коллективного иммунитета”, официальные лица теперь говорят, что болезнь вряд ли исчезнет, но с ней можно справляться как с менее опасным эндемическим заболеванием, например, как с гриппом.

Как отмечает японское издание "Нихон кэйдзай симбун", для остальной Азии Сингапур станет полигоном для проверки такого подхода. Поскольку число новых случаев инфицирования в выражается однозначными числами, с понедельника Сингапур ослабляет некоторые меры внутренней безопасности. Например, группам из пяти человек будет разрешено обедать в ресторанах впервые почти за два месяца (раньше обедать можно было только по двое).

Несмотря на то, что многие ограничения останутся в силе, от обязательных масок до регистрации с помощью приложения для отслеживания в общественных местах, правительство взвешивает стратегии их отмены наряду со значительным повышением уровня вакцинации.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на субботу около 69% из 5,7 миллиона жителей Сингапура получили хотя бы одну из двух необходимых прививок: более чем вдвое больше, чем двумя месяцами ранее. Доля лиц, получивших обе дозы, достигла 40%.

”Мы ожидаем, что 50% нашего населения получит две дозы вакцины примерно до 26 июля”, - заявил журналистам в министр здравоохранения Онг Е Кунг, добавив, что Сингапур больше не ограничен в поставках вакцин. ”Это важная веха, мы можем постепенно открываться”, - сказал Онг.

Другим азиатским странам предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь аналогичного результата. Доля полностью вакцинированных по состоянию на конец прошлой недели составляла почти 17% в Японии, 11% в Южной Корее, 5% в Индонезии и менее 1% во Вьетнаме. Несколько стран Юго-Восточной Азии борются с серьезными волнами инфекций, а в таких городах, как Бангкок и Хошимин, действует режим локдауна.

Сингапур, в свою очередь, быстро догоняет страны Запада, которые достигли высоких показателей вакцинации, в том числе США - 47% и Германию - 42%. Израиль первым преодолел отметку в 60%.

Вызывает тревогу тот факт, что в последние недели количество случаев заболевания в Израиле увеличилось с однозначных цифр до более 500, что в основном вызвано передачей инфекции среди непривитой молодежи. Тем не менее данные Министерства здравоохранения показывают лишь незначительное увеличение числа тяжелых случаев, до 47 по состоянию на воскресенье, а в сообщениях местных СМИ говорится, что правительство применяет стратегию ”мягкого сдерживания”.

”Страны с очень высоким уровнем вакцинации уже могут расценивать COVID-19 как нечто похожее на грипп с точки зрения заболеваемости и смертности, при условии серьезного охвата вакцинацией, - заявил сопредседатель правительственной группы по борьбе с COVID и министр финансов Сингапура Лоуренс Вонг. - Вот почему мы думаем, что сценарий эндемического COVID вполне возможен: Sars-CoV-2 можно будет лечить как грипп и мы сможем нормально жить своей жизнью. Мы готовим дорожную карту для перехода к новому сценарию”.

Какой будет новая дорожная карта?

Подробности не разглашаются, но Онг, Вонг и министр Ган Ким Ён намекнули, что ”нормальная жизнь с COVID” будет означать, например, что инфицированный человек может выздороветь дома; люди смогут регулярно проверяться с помощью простых и быстрых тестов; можно будет смягчить больше правил безопасности; а жители страны смогут путешествовать в наименее рискованные государства, имея взаимно признанные сертификаты вакцинации. Некоторые пункты планы уже осуществлены. Жители могут купить наборы для проверки на COVID-19 в аптеках.

Фонд Temasek, некоммерческая организация государственного фонда Temasek Holdings, также начала раздавать по одному бесплатному пальцевому оксиметру на семью. Небольшие устройства, доступные в супермаркетах и аптеках, проверяют уровень кислорода в крови, снижение которого может быть верным признаком COVID-19.

Между тем, правительство перестало раскрывать подробности случаев коронавируса. Раньше предоставлялась информация о каждом пациенте, в том числе возраст и места, которые они посещали.

Настоящий переход к ”жизни с COVID” поможет подстегнуть экономику, которая в прошлом году сократилась на 5,4%. Облегчения противовирусных мер особенно ждут предприятия общественного питания и сфера проведения мероприятий, чьи производственные мощности были значительно сокращены.

Но с ростом числа инфекций в соседних странах, таких как Индонезия, Таиланд и Малайзия, возобновление путешествий, как то было до пандемии, вероятно, потребует больше времени. То есть сектор транспорта и туризма Сингапура по-прежнему будет страдать, поэтому правительству придется пересмотреть свою модель роста.

Также сохраняются опасения по поводу самого вируса. Существует риск того, что ”дельта” и другие варианты подорвут эффективность вакцины. Pfizer запрашивает разрешение на введение третьей дозы после того, как данные из Израиля показали снижение эффективности через несколько месяцев после инокуляции, учитывая повышенную трансмиссивность штамма ”дельта”.

Еще одним поводом для беспокойства в Сингапуре стал относительно низкий уровень вакцинации среди пожилых людей, хотя им уделялось первоочередное внимание. Министр здравоохранения Онг сказал, что доля людей, которые получили хотя бы одну прививку или записались на прием для первой, составила 71% среди возрастной группы 70+ - самый низкий показатель среди всех остальных возрастных групп по состоянию на прошлую неделю. ”Нужно привить как можно больше пожилых людей, - подчеркнул Онг. - Пожилые люди говорят: ”Я не выхожу из дома, значит, я в безопасности”. Но когда общество открывается, члены семьи могут принести вирус и домой”.

Тем не менее надежды на вакцинацию высоки, поскольку правительство ожидает, что две трети населения получат две дозы к началу следующего месяца, как раз ко дню основания Сингапура 9 августа. Ожидается, что премьер-министр Ли Сянь Лун расскажет о ситуации с COVID-19 в Сингапуре и будущих решениях на ежегодном обращении к народу в честь Дня независимости.