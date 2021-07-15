Ушел из жизни Петр Мамонов

В Москве на 71-м году жизни скончался музыкант и актер Петр Мамонов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

На протяжении последних трех недель артист находился в реанимации с коронавирусом COVID-19. После того, как врачи зафиксировали у него 87-процентное поражение легких, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все это время он находился в тяжелом состоянии.

Напомним, Петр Мамонов - создатель и фронтмен музыкальной группы "Звуки Му". Он также известен как актер театра и кино. В частности, он снимался в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Пыль", "Царь" и других.