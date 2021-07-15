В Москве за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков

В четверг с 14:00 до 15:30 в Москве прошли интенсивные ливни, в некоторых частях города образовались скопления воды.

"По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы", - сообщается в телеграмм-канале комплекса городского хозяйства.

Вода около 20 минут стояла в районе Арбата и на участке Дмитровского шоссе, затем ушла в ливневую сеть.

В городе работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

Синоптики не исключают, что вечером в Москве случится новая гроза и кратковременный дождь, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Общественный транспорт работает в штатном режиме, информации о пострадавших из-за ливня нет.