Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве гражданина России, собиравшегося в июле подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Об этом сообщили сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В тайнике террориста были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи находились инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. При этом в ведомстве не стали раскрывать личность задержанного в интересах следствия. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.