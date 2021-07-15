"Спутник V" одобрили в Африке

Нигерия - самая населенная страна Африки - зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Российский фонд прямых инвестиций ... объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)", - сообщили в фонде.

Таким образом, "Спутник V" одобрен в 68-ми государствах мира. "Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", - уточнили в фонде.

Российская вакцина по количеству полученных одобрений госрегуляторами занимает второе место в мире.