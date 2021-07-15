Премьер-министр Ливана подал в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири, который был назначен осенью 2020 года, подал в отставку, так как не смог договориться с президентом Мишелем Ауном о составе правительства страны.

Харири решил покинуть пост после очередной встречи с Ауном. В ходе встречи ливанский президент снова отклонил предложенный премьером состав кабинета министров.

"Президент попросил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не договоримся … я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства", - заявил Харири, пишет РИА Новости.