Полицейские спасли пораженного инсультом туриста в Кабардино-Балкарии

Полицейские отыскали и спасли туриста из Москвы, у которого случился инсульт, в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда получил звонок 33-летней москвички, рассказавшей, что она уже несколько дней не может связаться с 59-летним отцом, отправившимся в курортную зону Приэльбрусье на автомобиле. Спасатели передали эти сведения в ОМВД по Эльбрусскому району.

Участковый Артур Бейтуганов и помощник участкового Ислам Жанукуев, совместно с экипажем ДПС в составе Анзора Этезова и Магамета Жашуева, направились в поселок Терскол. При обходе одного из административных участков на поляне Чегет правоохранители заметили машину с номерами, которые сообщила дочь пропавшего туриста.

"Подойдя ближе, они увидели, что задняя дверь транспортного средства приоткрыта, а заглянув внутрь, обнаружили мужчину, лежащего на полу авто. Водитель находился в сознании, но на звуки и жесты не реагировал", - пояснили в управлении.

На "скорой " мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где медики диагностировали у него инсульт. Автомобиль полицейские эвакуировали в отделение полиции. Сейчас турист находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей.