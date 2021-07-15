Россиянин погиб при обрушении балкона в Ереване

Балкон обрушился в одном из многоэтажных домов в Ереване, о ЧП сообщают СМИ.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, трагедия произошла в административном районе Канакер-Зейтун накануне примерно в 23:50.

Гражданин РФ, 46-летний Арам Г., и 18-летний житель Еревана Рафаэль Ш. пришли в гости к родственникам. В какой-то момент они вышли на балкон и облокотились на металлические перила. Однако те не выдержали веса мужчин и сломались, в результате оба упали с высоты.

По дороге в больницу старший мужчина скончался.

Назначены экспертизы. Идет предварительное следствие.