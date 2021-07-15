Россия нарастила международные резервы

Российские международные резервы по состоянию на 9 июля 2021 года выросли почти на $3 млрд или на 0,5% и составили $593,7 млрд, информирует Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июля составил $593,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд, или на 0,5%, главным образом в результате повышения цен на золото", - говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.