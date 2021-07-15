Военнослужащие в Северной Осетии и КЧР готовы к бою с непогодой

Военнослужащие Южного военного округа в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии приведены в готовность в связи со штормовым предупреждением, объявленном в республиках.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что в составе сводных отрядов – "инженерные и медицинские подразделения, а также спецтехника для ликвидации возможных последствий сильных дождей, селей, подъема уровня воды".

Уточняется, что в двухчасовой готовности находятся четыре отряда оперативного реагирования, в состав которых входит более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Также сообщается о том, что в штабе ЮВО ведется круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования на возможные ЧС и оказания помощи местным органам власти.