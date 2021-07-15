Власти экстренно изменили правила въезда в Казахстан

Правила въезда в Казахстан ужесточены из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Ерлан Киясов.

Нововведения касаются железнодорожного, морского и речного транспорта, а также автопереходов.

С полуночи 15 июля прибывшие таким путем в Казахстан граждане и лица с видом на жительство, при отсутствии справки об отрицательном результате ПЦР-теста и документа о вакцинации, подлежат изоляции в карантинный стационар на срок до трех суток. За это время они будут лабораторно обследованы на коронавирус методом ПЦР.

"Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи", - сказано в постановлении.

Правила пересечения границы авиасообщением изменений не претерпели: у пассажиров при посадке в самолет должны быть с собой отрицательные результаты ПЦР-теста.