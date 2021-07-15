Германия отказалась компенсировать Украине "Северный поток-2"

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о том, что руководство Германии не должно выплачивать Украине никаких средств в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины.

Он подчеркнул, что немецкие налогоплательщики ничего не должны Киеву. "Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины", - сказал он, пишут "Известия".

Далее Эрнст посоветовал Украине в случае необходимости пополнения бюджета обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз.